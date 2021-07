NFT e musica | perché sono fatti l’uno per l’altra

Leggi su wired

(Di sabato 3 luglio 2021) Laè arte. Ma in un mondo in cui la prima è sempre più smaterializzata, accessibile a tutti e ovunque, a patto di avere una connessione, si tende a darla per scontata. E a dimenticare che è arte. Il mondo degli NFT sembra fatto apposta per ridare allail suo vero status, quello di opera d’arte appunto. È per questo che NFT (Non Fungible Token) esembranoper. Si chiama proprio così, Music Is Art, il progetto che Davide Dileo, alias Boosta, tastierista dei Subsonica, cantautore e scrittore, e l’artista visivo croato Danijel Žeželj, con il sostegno ...