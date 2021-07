Nell’ovest del Canada sono in corso 177 incendi (Di sabato 3 luglio 2021) Nella British Columbia, una provincia del Canada nell’est del paese, sono in corso 177 incendi, favoriti dalle alte temperature degli ultimi giorni. Uno degli incendi è quello che ha distrutto la cittadina di Lytton, 260 chilometri a nord-est di Vancouver, Leggi su ilpost (Di sabato 3 luglio 2021) Nella British Columbia, una provincia delnell’est del paese,in177, favoriti dalle alte temperature degli ultimi giorni. Uno degliè quello che ha distrutto la cittadina di Lytton, 260 chilometri a nord-est di Vancouver,

