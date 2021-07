Nella famosa serie “I segreti di Twin Peaks” era l’agente Dale Cooper: com’è oggi dopo 30 anni, non crederete ai vostri occhi (Di sabato 3 luglio 2021) Era uno dei personaggi chiave della famosissima serie “I segreti di Twin Peaks”: com’è oggi l’attore che interpretava l’agente Dale Cooper. Sono trascorsi ben 30 anni da quando su Canale 5 arrivò una serie destinata a restare impressa Nella storia della tv: stiamo parlando de “I segreti di Twin Peaks”, vero e proprio fenomeno degli L'articolo è apparso Nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 3 luglio 2021) Era uno dei personaggi chiave della famosissima“Idi”:l’attore che interpretava. Sono trascorsi ben 30da quando su Canale 5 arrivò unadestinata a restare impressastoria della tv: stiamo parlando de “Idi”, vero e proprio fenomeno degli L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Cla___________ : @alessandrolanni @rumba_magica Si, certo. In giro per Roma. Ma la scena più lunga, quella famosa nella strada alber… - danieledv79 : RT @elespaterlini1: @Laila76913893 2% solo per Mentana. Lui vorrebbe Churchill. Un uomo del passato che non passa mai. Nei suoi sogni è là… - Luca69Iupiter : @jlmbittencourt Si, si trovava nella famosa unione delle repubbliche dei soviet capitalisti - Laila76913893 : RT @elespaterlini1: @Laila76913893 2% solo per Mentana. Lui vorrebbe Churchill. Un uomo del passato che non passa mai. Nei suoi sogni è là… - elespaterlini1 : @Laila76913893 2% solo per Mentana. Lui vorrebbe Churchill. Un uomo del passato che non passa mai. Nei suoi sogni è… -