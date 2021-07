Nel Golfo del Messico la rottura di un gasdotto ha creato un “occhio di fuoco” dentro l’oceano (Di sabato 3 luglio 2021) Una fuga di gas da un pipeline sottomarino ha provocato un incendio nel Golfo del Messico, a largo della penisola dello Yucatan. L’esplosione ha coinvolto il gasdotto dell’azienda petrolifera statale Petroleos Mexicanos, meglio nota come Permex: le immagini dell’incendio mostrano un vero e proprio “occhio di fuoco” in mezzo all’acqua a pochi metri da una delle piattaforme, la Ku-Charly. ???? Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Una fuga di gas da un pipeline sottomarino ha provocato un incendio neldel, a largo della penisola dello Yucatan. L’esplosione ha coinvolto ildell’azienda petrolifera statale Petroleos Mexicanos, meglio nota come Permex: le immagini dell’incendio mostrano un vero e proprio “di” in mezzo all’acqua a pochi metri da una delle piattaforme, la Ku-Charly. ???? Sobre el incendio registrado en aguas delde México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (del Activo Integral de Producción Ku Maloob ...

