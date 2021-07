Nazionale, Gravina “Mi spiace tantissimo per Spinazzola” (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Mi è dispiaciuto tantissimo per Spinazzola,stava dando tanto a questa squadra. Gli faccio un grandissimo inbocca al lupo per un rientro veloce perchè non è solo un grandeprofessionista ma ha dimostrato grandissime qualità umane”. Lo hadichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina a marginedella conferenza dell’Aia, a Roma. “Finali confermate a Londra? Credo proprio di sì – ha ammesso Gravina -. Abbiamo fatto una call con alcune federazioni e abbiamo sollevato temi molto delicati. Forse il più delicato riguarda i problemi che avremo nel portare i nostri tifosi a Wembley: abbiamo avuto una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Mi è dispiaciutoper,stava dando tanto a questa squadra. Gli faccio un grandissimo inbocca al lupo per un rientro veloce perchè non è solo un grandeprofessionista ma ha dimostrato grandissime qualità umane”. Lo hadichiarato il presidente della Figc Gabrielea marginedella conferenza dell’Aia, a Roma. “Finali confermate a Londra? Credo proprio di sì – ha ammesso-. Abbiamo fatto una call con alcune federazioni e abbiamo sollevato temi molto delicati. Forse il più delicato riguarda i problemi che avremo nel portare i nostri tifosi a Wembley: abbiamo avuto una ...

