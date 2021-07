National Trophy, Imola: ritorno in gara con vittoria per Lorenzo Lanzi (Di sabato 3 luglio 2021) In un weekend fondamentale in ottica campionato in cui la classe 1000 del National Trophy disputa due gare, all'Enzo e Dino Ferrari di Imola si è svolta una gara 1 estremamente combattuta e divertente,... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 3 luglio 2021) In un weekend fondamentale in ottica campionato in cui la classe 1000 deldisputa due gare, all'Enzo e Dino Ferrari disi è svolta una1 estremamente combattuta e divertente,...

Ultime Notizie dalla rete : National Trophy National Trophy, Imola: ritorno in gara con vittoria per Lorenzo Lanzi In un weekend fondamentale in ottica campionato in cui la classe 1000 del National Trophy disputa due gare, all'Enzo e Dino Ferrari di Imola si è svolta una Gara 1 estremamente combattuta e divertente, che ha visto una lotta a tre per la vittoria e numerose lotte per tutte ...

CIV Imola: LIVE le gare del sabato La diretta streaming da Imola Le gare di sabato 03 luglio 13.40 - Gara 1 Moto3 14.25 - Gara 1 SBK 15.10 - Gara 1 SS600 15.55 - Gara 1 Premoto3 16.35 - Gara 1 SS300 17.15 - Gara 1 National Trophy 1000

Motociclismo, National Trophy 600: Pontone a Imola vuole vincere per conquistare il primato E’ tutto pronto all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola per il terzo round del National Trophy. Nella categoria 600 Supersport, ovviamente, a rivestire un ruolo centrale ci sarà Ar ...

