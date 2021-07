Nasce la 'Costituzione etica' della salute: la nuova carta del 'maxi ordine' delle professioni sanitarie (Di sabato 3 luglio 2021) Il 'maxi ordine' delle professioni sanitarie (che accorpa 19 figure diverse, dai tecnici di radiologia ai dietisti, dagli igienisti dentali ai fisioterapisti), ha ora la sua Costituzione etica . E ... Leggi su leggo (Di sabato 3 luglio 2021) Il '(che accorpa 19 figure diverse, dai tecnici di radiologia ai dietisti, dagli igienisti dentali ai fisioterapisti), ha ora la sua. E ...

Advertising

inrivalfiume : @Topking581 L'anno in cui nasce la costituzione brasiliana dopo la caduta del regime militare... Cosa anche più assurda. - Alessan10628579 : @BroccoloGina @GiorgiaMeloni Dal 25 aprile nasce la costituzione più balla del mondo - AbruzzoBandi : RT @ANPALServizi: ???? #DalleRegioni @Regione_Abruzzo #ITS: nasce il sesto istituto regionale 'Turismo e Cultura'. Avviato l'iter per la c… - PrinceKastaDOr : RT @maiunajoy: @amicofracito @SpiritoPasquale @PrinceKastaDOr @jovinco82 @CinicaFame @Lukazzu @romanitas81 @t_shirtism @Annalisa_lou @NOpri… - maiunajoy : @amicofracito @SpiritoPasquale @PrinceKastaDOr @jovinco82 @CinicaFame @Lukazzu @romanitas81 @t_shirtism… -