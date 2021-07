Napoli, trovato il corpo di Carlo Riccio: si era tuffato in mare per salvare due giovani (Di sabato 3 luglio 2021) E’ stato ritrovato il corpo senza vita di Carlo Riccio, 57 anni, disperso in mare dopo essersi tuffato per salvare due ragazzi in difficoltà tre giorni fa nella baia di Torregaveta, a Monte di Procida, in provincia di Napoli. Ad individuare il corpo è stata una motovedetta della Guardia Costiera che aveva ripreso le ricerche nel primo mattino. Riccio, assiduo frequentatore della spiaggia di Torregaveta, abitava a Bagnoli. Non aveva perso tempo giovedì: si era lanciato in acqua per salvare due ragazzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) E’ stato riilsenza vita di, 57 anni, disperso indopo essersiperdue ragazzi in difficoltà tre giorni fa nella baia di Torregaveta, a Monte di Procida, in provincia di. Ad individuare ilè stata una motovedetta della Guardia Costiera che aveva ripreso le ricerche nel primo mattino., assiduo frequentatore della spiaggia di Torregaveta, abitava a Bagnoli. Non aveva perso tempo giovedì: si era lanciato in acqua perdue ragazzi ...

