Napoli, Spalletti ha scelto il vice Di Lorenzo: ecco di chi si tratta (Di sabato 3 luglio 2021) Luciano Spalletti, nuovo tecnico del Napoli, ha scelto chi sarà il vice Di Lorenzo. È tempo di formare il nuovo Napoli e Luciano Spalletti sta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 3 luglio 2021) Luciano, nuovo tecnico del, hachi sarà ilDi. È tempo di formare il nuovoe Lucianosta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ?? | Mister #Spalletti: “Forza Napoli...sarò con te!” ?? #ForzaNapoliSempre - tvdellosport : ?? NAPOLI, È ARRIVATO SPALLETTI Luciano #Spalletti è arrivato in città per iniziare la sua nuova avventura da all… - DiMarzio : #Napoli, comincia l'era #Spalletti: il nuovo allenatore è arrivato in città - Spazio_Napoli : Incontro tra Spalletti e la squadra, c'è la data del raduno a Castel Volturno - gilnar76 : Spalletti vuole Emerson e ha già parlato con lui: la risposta del giocatore #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… -