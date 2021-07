Napoli | si raffredda la pista Galatasaray per Mario Rui

(Di sabato 3 luglio 2021) Si blocca la cessione diRui alCome riporta il Corriere del Mezzogiorno, la trattativa per la cessione diRui al… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

mig_box : @Sandor_Petini @fforzano @kiara86769608 Perfino la frittata di maccheroni si mangia calda, puoi usare anche la past… - sportli26181512 : Corriere di Verona - Milan, si raffredda la pista Zaccagni: Secondo il Corriere di Verona, si sta raffreddando la p… - Calcio_Mercato7 : #Basic: il #Napoli è molto avanti nella trattativa, la Lazio si è mossa tardi e al 90% non riuscirà a sorpassare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli raffredda

forzAzzurri

... perché il folletto del Belgio è un pericolo costante che costringe il terzino dela restare ...i palloni più caldi da toccare e non sbaglia praticamente mai né una scelta, né una ...... dove l'ex tecnico die Juve svetta nelle scommesse sul prossimo allenatore biancoceleste. ... Sila pista Villas Boas, dato a 9,00, mentre per la new entry Christophe Galtier si sale a ...Mattia Zaccagni, trequartista dell’Hellas Verona, sembrava a un passo dal Napoli, ma l’interesse azzurro si è notevolmente raffreddato.Secondo il Corriere di Verona, si sta raffreddando la pista che potrebbe portare Mattia Zaccagni al Milan: l'attaccante, a lungo obiettivo anche del Napoli, ha un solo anno di contratto con ...