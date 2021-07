Napoli, ritiro estivo a rischio per Lozano: i motivi (Di sabato 3 luglio 2021) Secondo le indiscrezioni de Il Corriere dello Sport, il nuovo tecnico Luciano Spalletti non avrà a disposizione Hirving Lozano durante il ritiro estivo del Napoli a Dimaro. La notizia, però è che il messicano potrebbe saltare in buona parte anche la tappa di Castel di Sangro. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 luglio 2021) Secondo le indiscrezioni de Il Corriere dello Sport, il nuovo tecnico Luciano Spalletti non avrà a disposizione Hirvingdurante ildela Dimaro. La notizia, però è che il messicano potrebbe saltare in buona parte anche la tappa di Castel di Sangro. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

