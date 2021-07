Napoli: al Vomero chiude l’antica panetteria Finelli (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Nei giorni scorsi, attraverso i social network, mi era stata segnalata una notizia alla quale non volevo prestare credito – esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che da tempo segue, tra le altre, le vicende legate al terziario commerciale del quartiere Vomero, con particolare riferimento alle cosiddette botteghe storiche –. Annunciava la chiusura di una delle più antiche panetterie del quartiere collinare del Vomero, la panetteria Finelli, posta in via Michele Kerbaker, al civico 84, un’attività con oltre cinquant’anni di vita“. “Sicché ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Nei giorni scorsi, attraverso i social network, mi era stata segnalata una notizia alla quale non volevo prestare credito – esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che da tempo segue, tra le altre, le vicende legate al terziario commerciale del quartiere, con particolare riferimento alle cosiddette botteghe storiche –. Annunciava la chiusura di una delle più antiche panetterie del quartiere collinare del, la, posta in via Michele Kerbaker, al civico 84, un’attività con oltre cinquant’anni di vita“. “Sicché ...

