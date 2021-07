Myanmar | padre Livio Maggi riceve l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine della Stella d’Italia

(Di sabato 3 luglio 2021) L’Ambasciatricea Yangon, Alessandra Schiavo, ha insignito oggideldi, conferita dal PresidenteRepubblica. Sacerdote missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) da 37 anni, e Direttore in locoONG “New Humanity International Foundation”,è il primo cittadino italiano are un’Onorificenza in ...

Maggi è il primo cittadino italiano a ricevere tale onorificenza in. 63 anni, dopo un intenso periodo di missione in Thailandia e 6 anni come vicario generale dell'istituto,Maggi ...... hanno potuto riferire della vita di fede e della missione evangelizzatrice della Chiesa nel. Riportando esperienze dalle comunità e dalle diocesi della nazione,John Bosco Mung Sawng ...L’Ambasciatrice d’Italia a Yangon, Alessandra Schiavo, ha insignito oggi Padre Livio Maggi dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, conferita dal Presidente della Repubblica.Il missionario ha ricevuto la nomina a Cavaliere dell’Ordine della Stella dall’ambasciatrice italiana per l’aiuto a giovani e disabili ...