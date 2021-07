Mutazioni del virus Covid-19, balzi avanti sui vaccini. Anche il farmaco monodose Johnson & Johnson protegge dal contagio delle varianti. Efficace anche contro la Delta (Di sabato 3 luglio 2021) A fronte dell’analisi dell’Istituto superiore di Sanità che attesta la presenza sul territorio italiano della variante Delta al 22,7 per cento (leggi l’articolo) le aziende farmaceutiche corrono ai ripari. L’americana Johnson&Johnson ha annunciato l’esito di due studi sul suo siero monodose Janssen. I dati raccolti dimostrano che l’immunità del vaccino dura otto mesi e che il siero è Efficace anche contro la variante Delta, che nelle ultime settimane sta provocando un forte aumento dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 luglio 2021) A fronte dell’analisi dell’Istituto superiore di Sanità che attesta la presenza sul territorio italiano della varianteal 22,7 per cento (leggi l’articolo) le aziende farmaceutiche corrono ai ripari. L’americanaha annunciato l’esito di due studi sul suo sieroJanssen. I dati raccolti dimostrano che l’immunità del vaccino dura otto mesi e che il siero èla variante, che nelle ultime settimane sta provocando un forte aumento dei ...

