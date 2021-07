Morto Paolo Beldì | il regista tv aveva 66 anni

(Di sabato 3 luglio 2021) Iltelevisivo, uno dei più noti della sua generazione e legato in particolare a tantissimi programmi di Fabio Fazio, èimprovvisamente a 66nella sua casa di Magognino, in provincia di Novara. Con Fazio,firmato programmi diventati cult come ‘Anima Mia’ e ‘Quelli che il calcio’ ma loseguito anche al Festival di Sanremo. Il suo stile inconfondibile, fatto di primi piani strettissimi su particolari apparentemente poco pertinenti (le scarpe di chi parla, lo spettatore addormentato) che diventavano parte ...

...lo stile tra primissimi piani e particolari Il regista televisivoBeldì , uno dei più noti della sua generazione e legato in particolare a tantissimi programmi di Fabio Fazio, è...Il registaBeldì è. È stato trovato senza vita ieri sera nella sua casa di Magognino , frazione di Stresa. Atteso al circolo di Levo per la partita Belgio - Italia degli Europei 2020 di calcio, non è ...ROMA – E’ morto improvvisamente nella sua casa di montagna a Magognino vicino a Stresa il regista Paolo Beldì, 66 anni, anima di tante trasmissioni di Fabio Fazio, di cui aveva firmato programmi iconi ...Lutto per lo spettacolo italiano: morto a 66 anni il regista Paolo Beldì, creatore di Quelli che il calcio con Fabio Fazio e dietro agli show di Adriano Celentano ...