Morto il regista Paolo Beldì | i successi in tv da Quelli che il calcio a Sanremo

Corriere : ?? Addio a Paolo Beldì, regista di 'Mai dire Banzai', 'Quelli che il calcio' e del Festival di Sanremo di Fabio Fazi… - Corriere : È morto Paolo Beldì, il regista dei «calzini» al successo con Fazio - pisto_gol : È morto Paolo Beldì, regista geniale e uomo aperto e intelligente. Le chiacchierate con lui su tv e calcio-soprattu… - Libero_official : Addio a #Beldì, trovato morto nella sua casa in montagna. Sessantasei anni, è stato regista di tante trasmissioni t… - tuttoatalanta : Morto a 66 anni il novarese Paolo Beldì, regista di 'Quelli che il calcio' -

Paolo Beldì, èiltelevisivo. Aveva 66 anni. A dare l'allarme un'amica di Novara Come riporta La Stampa, Beldì è stato trovatoieri sera, venerdì 2 luglio, nella sua casa di ...Lutto nel mondo della televisione. E' stato trovatoieri sera, all'età di 66 anni, nella sua casa di Stresa, ile autore televisivo Paolo Beldì . Era stato ildi Quelli che il calcio dal 1993 al 2009 ed era tifosissimo della ...Il corpo trovato privo di vita ieri sera nella sua casa di Magognino, frazione di Stresa, alle pendici del Mottarone. Forse deceduto per arresto cardiaco ...È stato trovato morto ieri sera nella sua casa il regista Paolo Beldì, ex regista di “Quelli che il calcio” Il regista novarese ha avuto un malore, sono stati i soccorritori a trovarlo senza vita all’ ...