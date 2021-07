Morto il regista novarese Paolo Beldì | Simona Ventura | ' Ti ho detto grazie troppo tardi'

(Di sabato 3 luglio 2021) La morte improvvisa di, trovato nelle scorse ore senza vita in casa a Magognino, frazione di Stresa, sta suscitando le reazioni degli utenti che sui social ricordano con affetto e stima ...

pisto_gol : È morto Paolo Beldì, regista geniale e uomo aperto e intelligente. Le chiacchierate con lui su tv e calcio-soprattu… - Tg3web : Morto a 66 anni il regista Paolo Beldì. Firmò programmi come Anima mia, Quelli che il calcio, e i Festival di Sanre… - Corriere : ?? Addio a Paolo Beldì, regista di 'Mai dire Banzai', 'Quelli che il calcio' e del Festival di Sanremo di Fabio Fazi… - infoitcultura : Tv, addio a Paolo Beldì. Il regista di ‘Quelli che il calcio’ è morto a 66 anni - CZappulla19 : RT @tvblogit: ?? È morto Paolo Beldì, storico regista di 'Quelli che il calcio'. È stato trovato morto nella sua casa di Magognino (frazione… -

Lutto nel mondo della tv ma anche dello sport per la scomparsa improvvisa di Paolo Beldì. Ile autore televisivo, nato a Novara ma tifosissimo della Fiorentina, è stato trovatonella sua casa di montagna a Magognino, vicino a Stresa. Aveva 66 anni e aveva legato la sua carriera ...A quel post si sono unite decine di commenti di persone che hanno voluto dare un ultimo saluto aldedicandogli un pensiero.«Kate regista della “reunion”»: le rivelazioni del maggiordomo ... per quello che avrebbe potuto essere. Quando è morta non aveva assaporato la vera gioia di essere nonna». E ha continuato: «Sarebbe ...Il mondo della tv italiana piange Paolo Beldì, uno dei più importanti registi di programmi televisivi Rai e Fininvest. Aveva 66 anni.