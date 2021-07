Morta di overdose a Rebibbia. Era la compagna dell'uomo trovato cadavere nella valigia (Di sabato 3 luglio 2021) Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti i Carabinieri che conducono le indagini, riporta Leggo che ha dato la notizia. cadavere in una valigia in strada. Macabra scoperta a Roma La ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 luglio 2021) Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti i Carabinieri che conducono le indagini, riporta Leggo che ha dato la notizia.in unain strada. Macabra scoperta a Roma La ...

Advertising

tempoweb : Morta di overdose a Rebibbia. Era la compagna dell'uomo trovato cadavere nella valigia #roma #cronaca #3luglio… - eliophilia : @cr_afiki sì lo so, intendevo nel senso 'ma cooooome è morta Margot???' avevo seguito la vicenda dell'overdose ma e… - leeveean : @Whiteyeice @dykefordayane Io ho letto un tweet in cui dicevano che è morta di overdose quindi ho subito scartato i canidi - lucadif79 : @_RoteFuchs Morta di overdose e sti pezzi di merda di amici e familiari invece di aiutare pensavano solo a fare vid… - KINGVZAYN : raga margot era di qui, è morta di overdose dopo due giorni in rianimazione -