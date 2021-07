Advertising

FirenzePost : Monsummano terme (Pt): motociclista investe pedone sulle strisce, cade e muore. Grave all’ospedale anche il pedone - CinziaSignorina : @prijedoremergen Che splendida notizia!!?? La clinica di Monsummano terme è il top non solo in Italia: ho visto con… - CinziaSignorina : @prijedoremergen Prof. Baroni è il top! Clinica stupenda e super attrezzata a Monsummano terme dove anni fa ho fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Monsummano terme

gonews

(Pistoia), 3 luglio 2021 - Ha investito con una moto un uomo che stava attraversando sulle strisce pedonali e, dopo aver causato un ulteriore incidente coinvolgendo uno scooter ......Greve in Chianti 1 Scandicci 1 Scarperia e San Piero 1 4 casi in zona empolese Castelfiorentino 1 Empoli 2 Vinci 1 8 casi in provincia di Prato Prato 8 9 casi in provincia di Pistoia...Il motociclista, 29 anni, di origine romena, è caduto violentemente a terra ed è morto poco dopo essere stato portato all'ospedale di Pistoia motociclista investe pedone ...E' successo a Monsummano Terme. Gravi anche le condizioni dell pedone investito, 43 anni Monsummano Terme (Pistoia), 3 luglio 2021 - Ha investito con una moto un uomo che stava attraversando sulle str ...