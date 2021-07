(Di sabato 3 luglio 2021), 3 lug. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato atre persone: due per furto aggravato in concorso e una perdi droga: la notte scorsa gli agenti della squadra mobile milanese, impegnati in un servizio di contrasto allodi droga e ai reati predatori nella zona di Porta Venezia, hanno notato due uomini che, verso l'una di notte, si aggiravano con fare sospetto tra i clienti di un locale in via Lazzaro Palazzi. Uno dei due ha appoggiato la propria giacca sullo schienale di una sedia dove una giovane cliente di 21 anni aveva appeso la propria borsetta. L'uomo ha ritirato poco dopo la propria giacca ...

Advertising

TV7Benevento : Milano: furti nei locali notturni e spaccio di cocaina, tre arresti... - GiornaleLORA : Milano, furti nei locali notturni e spaccio di cocaina: due arresti della Polizia di Stato - TV7Benevento : Milano: furti e richieste denaro, divieto di accesso alla metro per 6... - CagiaDias : RT @GiovanniBussett: Furti di biciclette, a Milano ne sparisce una ogni tre giorni ?@Tg1Rai? ?@TgrRai? ?@SkyTG24? ?@TgLa7? - amedeoiossa1 : RT @GiovanniBussett: Furti di biciclette, a Milano ne sparisce una ogni tre giorni ?@Tg1Rai? ?@TgrRai? ?@SkyTG24? ?@TgLa7? -

Ultime Notizie dalla rete : Milano furti

La Sicilia

... commesso lo scorso gennaio in un piazzale dell'autostrada Torino -, a un portavalori ... Nell'ambito dell'indagine sono emersi diversidi ingenti quantità di stecche di sigarette appena ......degli incassi di alcuni caselli autostradali ubicati lungo l'autostrada A/4 "Torino -". Il ... Sulla base del modus operandi adottato nella commissione dei, dei luoghi in cui questi si ...Milano, 3 lug. La polizia ha arrestato a Milano tre persone: due per furto aggravato in concorso e una per spaccio di droga: la notte scorsa gli agenti della sq ...Tre arresti e sei denunce per una serie di reati commessi lungo le autostrade del Nord commessi da persone di etnia rom della provincia di Reggio Emilia.