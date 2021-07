Milano, centrodestra vicino alla quadra. Martedì nuovo vertice. Crescono le quotazioni del ‘civico’ Bernardo (Di sabato 3 luglio 2021) Martedì nuovo vertice del centrodestra su Milano e Bologna. In settimana, assicura Matteo Salvini, potremo chiudere. “Ci vediamo Martedì prossimo per chiudere sui candidati alle comunali”, dice il leader leghista parlando da Potenza al gazebo per la raccolta delle firme sui referendum. È ottimista sulla scelta dei candidati sindaco del centrodestra per Milano e Bologna, le due caselle chiave ancora da riempire. Milano, centrodestra verso la quadra Non è la prima volta che annuncia vertici decisivi, ma ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 luglio 2021)delsue Bologna. In settimana, assicura Matteo Salvini, potremo chiudere. “Ci vediamoprossimo per chiudere sui candidati alle comunali”, dice il leader leghista parlando da Potenza al gazebo per la raccolta delle firme sui referendum. È ottimista sulla scelta dei candidati sindaco delpere Bologna, le due caselle chiave ancora da riempire.verso laNon è la prima volta che annuncia vertici decisivi, ma ...

