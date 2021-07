Migliaia di appassionati al tradizionale Ufo day di Roswell

(Di sabato 3 luglio 2021) Strani e bizzarri alieni sono stati avvistati nei pressi di, in New Mexico (Usa) dove la leggenda narra che, il 2 luglio del 1947 si sia schiantata addirittura una navicella extraterrestre. ...

Nessun mistero; si tratta degli appassionati di Ufo che ogni anni, il 2 luglio appunto, per celebrare questa ricorrenza, fra feste e convegni si ritrovano nella cittadina americana, divenuta un punto di riferimento per gli ufologi. Roswell, 3 lug. (askanews) - Strani e bizzarri alieni sono stati avvistati nei pressi di Roswell, in New Mexico (Usa) dove la leggenda narra che, il 2 luglio del 1947 si sia schiantata addirittura una navicella extraterrestre.