Miami, trovato il corpicino della figlia di un pompiere fra le macerie, è la 22ma vittima (Di sabato 3 luglio 2021) Fra le macerie dell'edificio di Surfside crollato il 24 giugno scorso a Miami spuntano altri 4 corpi, uno dei quali è quello di una bimba di sette anni, figlia di un pompiere della città che viveva, con la madre e i nonni, nel condominio di 13 piani imploso improvvisamente su sé stesso all'1,30 di notte e sprofondato in un cumulo di detriti. Con il ritrovamento di questi altri quattro corpi sale così a 22 il numero delle vittime accertate del crollo del complesso residenziale delle Champlain Towers di Miami. Continua intanto il difficile lavoro dei soccorritori, alla affannosa ricerca dei ...

