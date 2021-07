' Mia figlia 12enne grave dopo vaccino' | la denuncia della madre che chiede chiarimenti | ' Ma ho ancora fiducia nei farmaci'

(Di sabato 3 luglio 2021) Maddie de Garay, una ragazzina di 12 anni dell'Ohio, , sarebbe finita in gravi condizioniaver ricevuto la seconda dose del anti , lo scorso 20 gennaio, come volontaria nell'ambito...

Advertising

ZZiliani : #Agnelli: 'Continuo a stimare #Ceferin che rimane il padrino di mia figlia'. Chissà che bella rimpatriata al prossi… - _Giulia_Sangio_ : RT @giuliasgolden: che bella mia figlia con questi capelli - _Giulia_Sangio_ : RT @sangiussxzayn: hanno svegliata mia figlia, porella #amemici20 - vanessa20017065 : RT @sangiussxzayn: hanno svegliata mia figlia, porella #amemici20 - CateFerrara : @orientamentibla che disastro lascio a mia figlia per il suo futuro, e purtroppo a livello individuale scelte più s… -

Ultime Notizie dalla rete : Mia figlia

La Stampa

... il racconto della mamma Stephanie De Garay, mamma della 12enne, ha raccontato giovedì nella trasmissione televisiva 'Tucker Carlson Tonight', che i medici le avevano assicurato che suanon si ...Un paio di giorni dopo l'avvertimento dellavicina di casa, stavo camminando lungo la West End ... era venuto in ufficio e mi aveva incoraggiato a prendermi cura di suae della sua amica ...Ragazza in sedia a rotelle dopo il vaccino, la denuncia della madre: "Ironicamente, non aveva ansia prima del vaccino" ...In un'intervista al Magazine di Uomini e Donne Sossio Aruta racconta il difficile momento economico che sta vivendo con la famiglia.