Metti nel tormentone la matrona (o i padri nobili) della musica e poi alza il volume: la formula vincente dell'estate 2021 (Di sabato 3 luglio 2021) Rischiavamo un'ennesima estate di anonimi tormentoni cuciti chirurgicamente per restare nella testa del pubblico e in testa alle classifiche delle riproduzioni in radio, senza però aver alcuna particolare nota di rilevanza. Brani realizzati a tavolino, quasi con lo stampino, tra preset sonori, vocali e testuali ormai rodati e «che funzionano», secondo gli addetti ai lavori. I soliti elementi esotici, latini, arabeggianti. Gli accenni in spagnolo, e la voglia di danzare in riva al mare, e la spiaggia, e l'innamorarsi, e il fare festa. E va bene, d'estate ci sta un po' di leggerezza. Se però ogni anno la leggerezza è sempre la stessa diventa pesante da sopportare, difficile da digerire, tra ...

Metti nel tormentone la matrona (o i padri nobili) della musica e poi alza il volume: la formula vincente dell'estate 2021 Open

