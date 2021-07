Messa in tv domenica 4 luglio su Rai Uno | canale | orari e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 3 luglio 2021) Il programma della Santasu Rai Uno per. A causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santaverrà trasin diretta. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:50. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:50 – SantaSportFace.