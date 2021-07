Mercedes | ala posteriore con mono-pilone per il secondo gp austriaco

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 luglio 2021) In vista delgran premio, anche lamodifica la sua ala. Il team anglo-tedesco infatti ha presentato un profilo più scarico supportato da un sostegno a. Ferrari: nuova alaa cucchiaio per il weekend: perché cambiare l’ala? Il gran premio di Stiria aveva messo in mostra la netta superiorità della Red Bull RB16B sui rettilinei. Il sette volte iridato Hamilton, aveva definito laposto austriaca imprendibile sul dritto come spiegazione ...