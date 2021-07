Mercato Juventus | nuova idea per la Lazio | Sarri lo vuole portare a Roma

(Di sabato 3 luglio 2021)– C’è grande attesa per l’inizio dell’avventura di Mauriziosulla panchina della. L’ex tecnico dellaintende giocarsi al meglio la chance offertagli dal patron Claudio Lotito, ma ha bisogno di innesti che puntellino una rosa che deve essere plasmata a sua immagine e somiglianza. Si parlava di Arthur come innesto dai bianconeri ma c’è un’altrache stuzzicherebbe i capitolini. Si tratta di Federico Bernardeschi, ormai a margini del progetto tecnico della, ...

MERCATO JUVENTUS – C'è grande attesa per l'inizio dell'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. L'ex tecnico della Juventus intende giocarsi al meglio la chance offertagli dal patron Claudio Lotito, ma ha bisogno di innesti che puntellino una rosa che deve essere plasmata a sua immagine e somiglianza. Si parlava di Arthur come innesto dai bianconeri ma c'è un'altra pista che stuzzicherebbe i capitolini. Si tratta di Federico Bernardeschi, ormai a margini del progetto tecnico della Juventus. Dai sondaggi esplorativi degli ultimi giorni è emersa, da parte della Lazio, l'intenzione di sondare il terreno per l'esterno offensivo. Il direttore sportivo bianconero Cherubini nei giorni scorsi ha dichiarato che il portoghese è e resterà un giocatore della Juventus, almeno fino al 2022: CR7 a oggi non ha lanciato alcun segnale di separazione.