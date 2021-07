(Di sabato 3 luglio 2021)è a metà di unpersonale, a mio avviso, come uomo prima che come scrittore. Leggendo, ilche ha appena pubblicato con Solferino (pp.232, euro 17), ne ho avuto la conferma. La trama è inquietante,non ha trascurato questo margine: malgrado sia un letterato raffinatissimo, ha capito molto bene che la trama non è secondaria a un linguaggio illuminato. Un padre parte alladel figlio, Grecia, Turchia, Israele. Uncheuna...

Advertising

LauraGaravini : L'Italia ha posto nuovamente il #Mediterraneo e lo sviluppo del continente africano al centro del dibattito europeo… - ilfattoblog : Mediterraneo, il nuovo romanzo di Gianluca Barbera, è un viaggio che diventa ricerca mistica - TommasoSacchi : Nell'attesa di un nuovo periodo di pace tra i popoli e di una ricostruzione di ponti culturali tra Africa, Mediterraneo, Europa. - Profilo3Marco : RT @GiovanniToti: Benvenuto al nuovo porto di Ventimiglia! Cala del Forte è un gioiello nato da un grande lavoro che non si è mai fermato e… - mimma42 : RT @GiovanniToti: Benvenuto al nuovo porto di Ventimiglia! Cala del Forte è un gioiello nato da un grande lavoro che non si è mai fermato e… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediterraneo nuovo

Il Fatto Quotidiano

"Un triste monito per ricordare che molte persone annegano nelin naufragi invisibili, in assenza di un'efficace e responsabile ricerca e soccorso di Stato", sottolinea Msehli. - -Se, invece, la domanda è, fra 2 anni quando finirà il mandato se lo farò dile dico che l' ...nell'incontro della Merkel con Draghi per far crescere sulla sponda Sud deluna ...Gianluca Barbera è a metà di un viaggio personale, a mio avviso, come uomo prima che come scrittore. Leggendo Mediterraneo, il romanzo che ha appena pubblicato con Solferino (pp.232, euro 17), ne ho a ...Sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, continuerebbe a prevalere una figura anticiclonica che, tuttavia, risulterebbe più strutturata in corrispondenza delle regioni centro-meridionali italiane, più ...