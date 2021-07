Maxi cyberattacco in Usa, colpite centinaia di aziende (Di sabato 3 luglio 2021) Maxi attacco ransomware negli Stati Uniti. Sarebbero state colpite, riferisce il Washington Post, centinaia di aziende. Ma probabilmente ne sarebbero state colpite molte di più. Gli hacker venerdì sera hanno preso di mira Kaseya, una società di information technology statunitense. La società ha confermato di essere stata colpita da un “sofisticato attacco informatico” al suo software Vsa, un insieme di strumenti utilizzati dai reparti It per gestire e monitorare i computer da remoto. La società ha affermato che sono stati colpiti solo circa 40 clienti. Ma dal momento che il software di Kaseya è utilizzato ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021)attacco ransomware negli Stati Uniti. Sarebbero state, riferisce il Washington Post,di. Ma probabilmente ne sarebbero statemolte di più. Gli hacker venerdì sera hanno preso di mira Kaseya, una società di information technology statunitense. La società ha confermato di essere stata colpita da un “sofisticato attacco informatico” al suo software Vsa, un insieme di strumenti utilizzati dai reparti It per gestire e monitorare i computer da remoto. La società ha affermato che sono stati colpiti solo circa 40 clienti. Ma dal momento che il software di Kaseya è utilizzato ...

Ultime Notizie dalla rete : Maxi cyberattacco Maxi cyberattacco in Usa, colpite centinaia di aziende Gli hacker hanno preso di mira Kaseya e il network delle compagnie che usano il suo software Maxi attacco ransomware negli Stati Uniti. Sarebbero state colpite, riferisce il Washington Post, ...cyberattacco

Colonial Pipeline e non solo. Hacker contro i servizi essenziali dello Stato Intanto, alla luce del recente maxi attacco contro SolarWinds e del fatto che le operazioni passate ... Sebbene quel cyberattacco non abbia "causato alcun danno e nessuna infrastruttura critica sia ...

