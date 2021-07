Marano | messa in ricordo del carabinieri Nuvoletta a 39 anni dalla morte

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Questa mattina, a, nella chiesa di Maria Santissima della Cintura e della Consolazione, è stato celebrato ildel giovane carabiniere Salvatore, ucciso il 2 luglio di 39fa in un agguato di camorra. Giocava con un bambino e quando si rese conto di essere nel mirino dei sicari, salvò il ragazzino facendogli da scudo e permettendogli di scappare. Giorni prima della sua, parlando con la madre,disse: “So di dover morire, me lo hanno detto ma non ho paura, io sono un Carabiniere!“. Ad ...