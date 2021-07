Mantova | precipita da 100 metri | il preside Angelo Gandini lascia per sempre i suoi alunni

(Di sabato 3 luglio 2021) ,65enne delno, morto dopo essereto nel vuoto. L’uomo era andato a fare una gita con un’amica. Nelle ultime settimane sono stati tanti i giovani e giovanissimi a perdere la vita: alcuni a causa d’incidenti stradali, altri per cause inspiegabili come il 15enne di Carate Brianza – in provincia di Monza – trovato morto nel letto daigenitori. Il ragazzino hato un grande dolore non solo nei familiari ma anche neicompagni e professori. Questa volta, invece, è unchei ...

Ultime Notizie dalla rete : Mantova precipita

Formatonews

Trento,nel vuoto durante un'escursione: dirigente scolastico muore sotto gli occhi di un'... 65enne dirigente scolastico in pensione residente a Castiglione delle Stiviere (). Stando ...Si è tramutata in una tragedia ieri l'escursione di Angelo Gandini, 65enne ex dirigente scolastico residente a Castiglione delle Stiviere (), sul sentiero dei Tralicci - che collega Vesta di Idro con Baitoni (Trento) nei pressi del lago d'Idro.CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 02 lug. - Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri su un sentiero con vista sul lago d'Idro in provincia di Brescia dove un dirigente scolastico in pensione residente a Castig ...Angelo Gandini, un preside mantovano di 65 anni, è morto ieri primo luglio precipitando per cento metri durante un’escursione in montagna con un’amica ...