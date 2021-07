Manchester United | si insiste per Varane | la contromossa del Real Madrid

(Di sabato 3 luglio 2021) Ilper il trasferimento in Premier League di Raphael: ilcercherà di trattenere il difensore Ilnon si ferma più. Dopo aver definito il trasferimento di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund, i Red Devils vogliono strappare alil cartellino di Raphael. Come riportato da Fabrizio Romano, il difensore francese non intende rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022 e sta forzando la sua cessione in Premier League. Il ...

Non il Real Madrid , non il(che ha acquistato Sancho), e nemmeno (al momento) il Paris Saint Germain . I PROBLEMI E 'ALLEGRI ALLA ZIDANE' - Al momento quindi l'ipotesi più ...Al momento il, titolare del suo cartellino, vorrebbe trattenerlo mentre la scelta di Dalot sarebbe quella di tornare in rossonero nel 2020/2021. Cavani alla Roma?/ Calciomercato ...Esclusiva - Massimiliano Allegri è tornato alla Juventus e avrebbe chiesto alla dirigenza uno sforzo per un altro eccellente ritorno: quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese classe '93 ha un ...NESSUN SEGNALE - Intanto, la Juventus è in attesa di conoscere il futuro di CR7. Come ha sottolineato il nuovo direttore sportivo bianconero Federico Cherubini in conferenza stampa, ad oggi Ronaldo è ...