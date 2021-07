Maltrattamenti in famiglia: arrestato 45enne romano (Di sabato 3 luglio 2021) I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna hanno arrestato un 45enne romano con l’accusa di Maltrattamenti in famiglia. I militari, in transito in viale delle Province, hanno notato una discussione particolarmente animata tra una coppia in cui Maltrattamenti in famiglia la cui donna era oggetto di violenze sia verbali che fisiche, diventando bersaglio di ripetuti Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna hannouncon l’accusa diin. I militari, in transito in viale delle Province, hanno notato una discussione particolarmente animata tra una coppia in cuiinla cui donna era oggetto di violenze sia verbali che fisiche, diventando bersaglio di ripetuti

Advertising

aranciaverde : RT @NapoliToday: #Cronaca Donna aggredita e picchiata a due passi dalla stazione centrale - NapoliToday : #Cronaca Donna aggredita e picchiata a due passi dalla stazione centrale - NapoliToday : #Cronaca Carabiniere ucciso in agguato di camorra: Napoli non dimentica Salvatore Nuvoletta - H24Nomentano : Picchia la compagna in viale delle Province, arrestato per maltrattamenti in famiglia - - telecitynews24 : ?? TORINO, MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, 3 ARRESTI DEI CARABINIERI ?? Interventi dei militari dopo la denuncia coraggi… -