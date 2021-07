Maltempo: domani in arrivo temporali al Nord (Di sabato 3 luglio 2021) Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà domani le regioni settentrionali dell'Italia portando temporali che potranno anche essere intensi. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) Una perturbazione di origine atlantica raggiungeràle regioni settentrionali dell'Italia portandoche potranno anche essere intensi. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile.

