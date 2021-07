Maltempo: allerta a Milano per forti temporali dalle 18 (Di sabato 3 luglio 2021) Milano, 3 lug. (Adnkronos) – allerta per forti temporali a Milano, a partire dalle 18. L’allerta ‘gialla’, di criticità ordinaria, è stata diramata dal “Centro funzionale monitoraggi rischi naturali” della Regione Lombardia per la serata di oggi. Verrà attivato il monitoraggio e sono allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di Mm. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 luglio 2021), 3 lug. (Adnkronos) –per, a partire18. L’‘gialla’, di criticità ordinaria, è stata diramata dal “Centro funzionale monitoraggi rischi naturali” della Regione Lombardia per la serata di oggi. Verrà attivato il monitoraggio e sonote anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di Mm. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

