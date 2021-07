"Ma che cosa vuoi?". Pure Cacciari umilia Letta: segretario allo sbando, così si schianta contro Salvini (Di sabato 3 luglio 2021) Massimo Cacciari è stato ospite di Stasera Italia, dove Veronica Gentili ha introdotto la puntata di sabato 3 luglio, incentrata su grillini e sovranisti, descritti come le due spine nel fianco di Mario Draghi. L'ex sindaco di Venezia si è inserito nella rissa continua tra Matteo Salvini ed Enrico Letta, con quest'ultimo che continua a provocare il primo invitandolo a uscire dal governo: “La contraddizione politico-culturale mi pare evidente”, ha esordito Cacciari, Il quale ha poi spiegato il suo punto di vista sulla questione: “Se Letta riteneva inconciliabile un governo con ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Massimoè stato ospite di Stasera Italia, dove Veronica Gentili ha introdotto la puntata di sabato 3 luglio, incentrata su grillini e sovranisti, descritti come le due spine nel fianco di Mario Draghi. L'ex sindaco di Venezia si è inserito nella rissa continua tra Matteoed Enrico, con quest'ultimo che continua a provocare il primo invitandolo a uscire dal governo: “La contraddizione politico-culturale mi pare evidente”, ha esordito, Il quale ha poi spiegato il suo punto di vista sulla questione: “Seriteneva inconciliabile un governo con ...

Advertising

CarloCalenda : Rispondi: cause dettagliate per le quali siamo sommersi dai rifiuti. Perché siamo sotto del 25% rispetto all’obiett… - robersperanza : La pandemia ha reso chiaro a tutti che il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo. Per ques… - capuanogio : Il presidente delle #Figc spiega che l'#Italia ha avuto una dotazione di 125 biglietti per la semifinale con la… - losgherrotwt : 2) La domanda su CHE COSA FA GESÙ non pone problemi di risposta: INSEGNA! Questo, d’altra parte è il compito del PR… - Pendolare148 : @MarazitiMassimo @AlessLongo @vitalbaa @pizzetti Ha ragione! Peccato che i numeri ufficiali (quelli del ministero d… -