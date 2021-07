M5S: Penna, ‘Grillo e Conte due grandi uomini, loro collaborazione sarà Caporetto centrodestra’ (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “La revoca delle votazioni del direttorio e l’individuazione dei sette saggi lascia intravedere finalmente un approdo unico e nel solco dell’ipotesi che ci ha tenuto impegnati in questi ultimi mesi: Conte capo politico e Grillo garante del processo evolutivo del Movimento. Se le incomprensioni tra due grandi uomini ha provocato questo terremoto, immaginiamo cosa produrrà la loro collaborazione leale. La destra può iniziare a smettere di gongolare, il Movimento Cinquestelle c’è e ci sarà e la passeggiata elettorale che hanno sognato si trasformerà in una ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “La revoca delle votazioni del direttorio e l’individuazione dei sette saggi lascia intravedere finalmente un approdo unico e nel solco dell’ipotesi che ci ha tenuto impegnati in questi ultimi mesi:capo politico e Grillo garante del processo evolutivo del Movimento. Se le incomprensioni tra dueha provocato questo terremoto, immaginiamo cosa produrrà laleale. La destra può iniziare a smettere di gongolare, il Movimento Cinquestelle c’è e cie la passeggiata elettorale che hanno sognato si trasformerà in una ...

