M5S incontro ieri a Marina Bibbona tra Grillo-Di Maio e Fico**

(Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) –ditra Beppe, Luigi Die Roberto Fico. Unche sarebbe stato propedeutico al successivo annuncio didi sospendere la votazione per il nuovo Comitato direttivo del Movimento 5 stelle e di dar vita ad un comitato di sette componenti per studiare le possibili modifiche al progetto di statuto, carta dei valori e codice etico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'incontro del fondatore del M5S con il ministro degli Esteri e il presidente della Camera ha preceduto il post su Facebook con cui Grillo ha sospeso la votazione del direttivo e incaricato un comitato di sette componenti per studiare le possibili modifiche al progetto di statuto. Questa la denuncia del consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi che ha presentato un'interrogazione, non si è presentata all'incontro programmato con l'associazione. Un fatto grave che denota la poca attenzione verso le problematiche del territorio. mentre il M5S si dimezzerebbe passando dal 14.5% al 7.0%. Il tutto in favore di un ipotetico partito di Giuseppe Conte che, sull'onda degli ultimi avvenimenti politici, si attesterebbe su un virtuale 7%.