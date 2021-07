Advertising

infoitinterno : M5S, corsa per evitare la scissione: cosa nascondono i silenzi - talismanogiada : Di Maio sbava per guidare il M5S verso un partito europeista e affidabile con l'establishment , con Draghi sponsor… - simocanettieri : RT @ilfoglio_it: Virginia Raggi ci parla della crisi del M5s e delle ripercussioni sulla sua corsa. Draghi? 'Il paese ha bisogno di stabili… - ilfoglio_it : Virginia Raggi ci parla della crisi del M5s e delle ripercussioni sulla sua corsa. Draghi? 'Il paese ha bisogno di… - ElezioniLazio : #EleLazio: La crisi del Movimento 5 stelle complica la corsa della Raggi -

Ultime Notizie dalla rete : M5S corsa

il Giornale

Che appariva piuttosto pessimista per una ricucitura in extremis con il co - fondatore del. Poi il passo di Grillo... Ed ecco che in serata c'è il passo di Grillo, che accetta la mediazione e ...Laper la poltrona di sindaco vede Enrico Michetti al 34,6%, con Fratelli d'Italia al 21,8%, ... Terza posizione per Virginia Raggi che si ferma al 18,8% e unal 13,7%, altre liste con Raggi ...Ultime ore per evitare la rottura totale: "Si apre il negoziato". Grillo congela il divorzio e Conte pone le condizioni. Tutti gli scenari sono ancora aperti ...I dati elaborati da Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate il primo luglio su un campione di ottocento casi tra i cittadini della capitale ...