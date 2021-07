M5s ancora nel caos, in atto tentativo mediazione dopo cena Grillo-Fico-Di Maio (Di sabato 3 luglio 2021) cena ieri sera a Marina di Bibbona (Li) tra Beppe Grillo, Luigi Di Maio e Roberto Fico. L'incontro, che viene confermato da varie fonti M5s, avrebbe aperto la strada al tentativo di mediazione in extremis tra il fondatore del Movimento e Giuseppe Conte sul nuovo statuto pentastellato.Proprio ieri sera, poco dopo le 22, con un post su Facebook, Grillo aveva sospeso la votazione per il comitato direttivo, a seguito di una "richiesta di mediazione" arrivata dai gruppi parlamentari. Per questo è stato individuato un comitato di sette persone ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 3 luglio 2021)ieri sera a Marina di Bibbona (Li) tra Beppe, Luigi Die Roberto. L'incontro, che viene confermato da varie fonti M5s, avrebbe aperto la strada aldiin extremis tra il fondatore del Movimento e Giuseppe Conte sul nuovo statuto pentastellato.Proprio ieri sera, pocole 22, con un post su Facebook,aveva sospeso la votazione per il comitato direttivo, a seguito di una "richiesta di" arrivata dai gruppi parlamentari. Per questo è stato individuato un comitato di sette persone ...

Advertising

fattoquotidiano : “Sei e sei stato un grande, ma è il momento di dare fiducia a un uomo capace”. Il messaggio lo pubblica Lucia Cardi… - ilriformista : Stavolta Rocco #Casalino, cui #Grillo attribuisce la svolta accentratrice di #Conte, ha fatto arrabbiare e non poco… - M5S_Europa : Sull'#immigrazione dal @EUCouncil ci saremmo aspettati un dibattito costruttivo, ma hanno prevalso i soliti egoismi… - con_la_J : @lindaeciao @Piero351516325 @Nico01042014 @mariandola @GioGeneSharp Tanti anni di attivismo buttati alle ortiche. H… - isadoralarosa : RT @iasius_1: @isadoralarosa @PaolaTacconi @Nico01042014 Ancora. 'Presidente, l'Italia ha bisogno di lei. Non se ne vada. Non ci lasci. Non… -