Lutto a Temptation Island | “Il dolore mi ha spezzato il cuore”

(Di sabato 3 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.tremendo per una ex concorrente di: la rabbia ed il, l’ultimo saluto pieno di lacrime e. Un dramma tremendo ha colpito una ex concorrente molto amata ed allo stesso tempo conosciuta che ha preso parte aqualche tempo fa. Stiamo infatti parlando di Katia Fanelli che attraverso un

Katia Fanelli è stata una delle concorrenti diIsland 2019. La donna, che si è fatta amare dal pubblico per la sua grinta e la sua vitalità, aveva partecipato al programma con il compagno ...'Credo sia presto per una ragazza di 24 anni subire und'amore ', ha spiegato. ' Quando va ... vittoria dopo anni di lotte Il ritorno in tv aIsland Vip I due, poi, dopo tre anni di ...Katia Fanelli, ex concorrente di Temptation Island, in queste ore ha annunciato ai suoi fan di aver subìto una terribile perdita. La donna, ...Ursula Bennardo ha aspramente commentato la differenza d'età di Tommaso e Valentina, attuali protagonisti di Temptation Island ...