Luigi Di Maio: "Per M5s momento delicato ma troveremo la soluzione. Finire la legislatura" (Di sabato 3 luglio 2021) “momento molto delicato, proprio per questo credo che si debba parlare pochissimo e lavorare per una soluzione comune. Io ci credo, non è semplice ma troveremo una soluzione comune per far ripartire questo progetto il prima possibile”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, all’evento promosso da Alis (Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile), a Sorrento. A Nunzia De Girolamo che gli ha chiesto se si arriverà al 2023, Di Maio ha risposto: “Mi auguro che si possa completare la legislatura perché altrimenti l’Italia ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 luglio 2021) “molto, proprio per questo credo che si debba parlare pochissimo e lavorare per unacomune. Io ci credo, non è semplice maunacomune per far ripartire questo progetto il prima possibile”. Così il ministro degli Esteri,Di, all’evento promosso da Alis (Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile), a Sorrento. A Nunzia De Girolamo che gli ha chiesto se si arriverà al 2023, Diha risposto: “Mi auguro che si possa completare laperché altrimenti l’Italia ...

