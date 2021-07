Luigi Di Maio mediatore? | non per Senaldi | cosa trama il ministro alle spalle di Grillo e Conte

(Di sabato 3 luglio 2021)Diè davvero il principaletra Giuseppee Beppe? Pietronon ne è del tutto convinto. Ospite di In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio, il condirettore di Libero ha espresso il suo punto di vista sulle beghe del Movimento 5 Stelle: “Non è che tenendo con lo scotch due debolezze il risultato può essere buono. I grillini sono in fase di decrescita felice e stanno litigando per le spoglie del Movimento”. E Di? “Si sta ritagliando un profilo terzo - ha dichiarato- ...

...l'obbligatorietà per le categorie di soggetti e la vaccinazione per la prevenzione il ricorso è stato depositato lo scorso XXII giugno Cambiamo argomento il ministro degli EsteriDisi ...E' quanto scaturito da una cena ieri a Marina di Bibbona, residenza estiva di Beppe Grillo, presenti il ministro degli EsteriDied il presidente della Camera Roberto Fico. Una tregua ...Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "Oggi a Sorrento ho partecipato con grande piacere all’evento 'Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ...Si discute della guerra stellare grillina a In onda , sabato 3 luglio. Nel programma di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo la ...