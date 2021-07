Lovecraft Country non avrà una seconda stagione: HBO cancella la serie (Di sabato 3 luglio 2021) Lovecraft Country non è stata rinnovata per una seconda stagione: a confermare la notizia della cancellazione della serie horror è stata la stessa HBO. Lovecraft Country non avrà una seconda stagione. Come confermato da HBO, infatti, la serie di Misha Green è stata ufficialmente cancellata e termina con la sua prima stagione. Poche ore dopo la notizia della cancellazione di Lovecraft Country a opera di HBO, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 luglio 2021)non è stata rinnovata per una: a confermare la notizia dellazione dellahorror è stata la stessa HBO.nonuna. Come confermato da HBO, infatti, ladi Misha Green è stata ufficialmenteta e termina con la sua prima. Poche ore dopo la notizia dellazione dia opera di HBO, ...

