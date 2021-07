Lombardia, 300 sanitari ricorrono al Tar per non vaccinarsi. 'La nostra è una battaglia democratica' (Di sabato 3 luglio 2021) È guerra in tribunale sull'obbligo del vaccino anti - covid per i medici. Trecento operatori sanitari e medici di Brescia, Cremona, Bergamo e Mantova hanno presentato ricorso al Tar di Brescia per ... Leggi su leggo (Di sabato 3 luglio 2021) È guerra in tribunale sull'obbligo del vaccino anti - covid per i medici. Trecento operatorie medici di Brescia, Cremona, Bergamo e Mantova hanno presentato ricorso al Tar di Brescia per ...

