Locatelli-Juventus | a breve incontro con il Sassuolo | 30 milioni più il cartellino di Dragusin

Advertising

Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - DiMarzio : Dall'#Arsenal alla #Juve, il dirigente del #Sassuolo ha fatto il punto sul futuro di #Locatelli - MarcelloChirico : #Locatelli ???? #Juventus disposta a pagarlo solo ?? (40 mln) a rate. La soluzione preferita dal #Sassuolo.… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Juve, non solo Locatelli: i nomi in entrata sono quelli dei prestiti - JManiaSite : Dopo il nulla di fatto di questa settimana, nei prossimi giorni la #Juventus vuole dare un'accelerata alla trattati… -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Juventus

Calciomercato/ Non solo, si punta anche a Xhaka! CALCIOMERCATO, DEMIRAL AI SALUTI Detto della porta e della permanenza sia di Szczesny che di Perin, chi potrebbe salutare ...... quasi tutti di tifosi della, che sognano l'esaltante reunion. Dybala e Pogba di nuovo ... Basterebbe lasciare il normalee aggiungere ai suoi 40 milioni farlocchi altri 30, oppure ...Il calciomercato sta per iniziare ufficialmente e la Juventus è tra le squadre che si dovrà maggiormente rinforzare in vista della prossima stagione. Massimiliano Allegri avrebbe già fatto la lista de ...Calciomercato news, la Juventus punta a Manuel Locatelli per migliorare il suo centrocampo e la trattativa entrerà nel vivo una volta conclusa l'avventura con la Nazionale ...