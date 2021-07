Livorno, donna trovata morta in casa: si indaga per omicidio. Polizia cerca l’ex convivente (Di sabato 3 luglio 2021) La Polizia sta indagando per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere di una donna di 62 anni nell’appartamento della vittima nel pomeriggio di oggi, in un complesso di alloggi popolari a Livorno. La 62enne aveva una ferita alla testa che, a quanto appreso, sembrerebbe compatibile con un colpo inferto con una lampada presente nella camera da letto. Gli investigatori stanno anche cercando un uomo, di origine marocchina, che sarebbe stato il convivente della donna e con il quale la 62enne non sarebbe stata più in buoni rapporti. L’uomo, molto più giovane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Lastando perdopo il ritrovamento del cadavere di unadi 62 anni nell’appartamento della vittima nel pomeriggio di oggi, in un complesso di alloggi popolari a. La 62enne aveva una ferita alla testa che, a quanto appreso, sembrerebbe compatibile con un colpo inferto con una lampada presente nella camera da letto. Gli investigatori stanno anchendo un uomo, di origine marocchina, che sarebbe stato ildellae con il quale la 62enne non sarebbe stata più in buoni rapporti. L’uomo, molto più giovane ...

Advertising

kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Livorno, donna trovata morta in casa: si indaga per omicidio. Polizia cerca l’ex convivente - michelerizzi3 : RT @RadioSavana: Livorno, donna cubana asfalta comunisti italiani: 'Comunismo male assoluto. Che Guevara assassino, Fidel Castro assassino,… - fattoquotidiano : Livorno, donna trovata morta in casa: si indaga per omicidio. Polizia cerca l’ex convivente - glooit : Donna trovata morta in casa a Livorno: aveva una ferita alla testa leggi su Gloo - andreastoolbox : Livorno, donna trovata morta nel suo appartamento con ferita alla testa - Rai News -