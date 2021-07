Livorno: donna trovata morta in casa nuda. S’indaga per omicidio (Di sabato 3 luglio 2021) S'indaga per omicidio, dopo il ritrovamento del cadavere di una donna di 62 anni, trovato nell'appartamento della vittima nel pomeriggio di oggi, 3 luglio, in un complesso di alloggi popolari a Livorno. La 62enne aveva una ferita alla testa che, a quanto appreso, sembrerebbe compatibile con un colpo inferto con una lampada presente nella camera da letto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 3 luglio 2021) S'indaga per, dopo il ritrovamento del cadavere di unadi 62 anni, trovato nell'appartamento della vittima nel pomeriggio di oggi, 3 luglio, in un complesso di alloggi popolari a. La 62enne aveva una ferita alla testa che, a quanto appreso, sembrerebbe compatibile con un colpo inferto con una lampada presente nella camera da letto L'articolo proviene da Firenze Post.

