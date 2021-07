LIVE Tour de France | tappa di oggi in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2021 13.12 Dopo la vittoria di ieri Matej Mohoric veste anche la Maglia a Pois. 13.10 Partiti i corridori! 13.07 Corridori che sono sulla linea di partenza. 13.05 Al momento sta piovendo anche all'arrivo, meteo comunque variabile. 13.02 Immagini da Oyonnax. It's raining here today in Oyonnax Il pleut à Oyonnax aujourd'hui #TDF2021 pic.twitter.com/pHBEajTw1A — Tour de France (@Le Tour de France) July 3, 2021 13.00 Attenzione che nella zona di partenza c'è la pia: un pericolo in ...